Case popolari a immigrati irregolari, proposta della Lombardi (M5s)

dalla pagina 7 colli – La faccia tosta. Rossa nell’anima. Come si può “fotografare Roberta Lombardi, capogruppo dei Cinquestelle alla Pisana?

Ricordate? Nei giorni scorsi avevamo dato notizia che Giancarlo Righini, consigliere Fdi alla regione Lazio, aveva pizzicato in commissione l’articolo 10 della legge di stabilità, che serviva a regalare case ai clandestini e a tutti coloro che non ne avevano diritto (vedi il link https://www.facebook.com/…/a.116758643108)

Dopo un’autentica battaglia – ed è da segnalare nel caso l’unità del centrodestra – la proposta fu ritirata dalla giunta regionale.

Ebbene, a rimetterla sul tavolo, per proporla alla discussione in aula, non è stato di nuovo Zingaretti, o un consigliere del Pd, o uno dell’estrema sinistra: no, è stata proprio la consigliera Roberta Lombardi. Che ha praticamente fatto il copia e incolla. A sventolare l’emendamento nell’aula della Pisana, proprio Righini, per svergognarla.