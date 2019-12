Tanto chiasso per nulla! Sondaggio: ecco quanto valgono le sardine

La manifestazione di piazza San Giovanni secondo quanto affermato dalle sardine “è stato un successo”. Le cose però sono andate in realtà in modo assai diverso. Partiamo dai numeri della piazza: Mattia Santori (leader “sardino”) aveva chiesto la presenza di almeno 100mila persone. Ma dati alla mano, dati ufficiali della Questura di Roma, parlano di una piazza con 35mila persone, ben sotto la soglia fissata dai “pescetti”. […]

Per Noto sondaggi il movimento di Santori sarebbe al 12 per cento, mentre secondo un sondaggio di Repubblica il 27 per cento degli intervistati sarebbe pronto a votare per le sardine.

Ma di fatto un’analisi più approfondita di questo fenomeno la fornisce Alessandra Ghisleri di Euromedia Research che di fatto stima al 4 per cento circa il potenziale elettorale delle sardine. E a la Verità spiega: “È un fenomeno in evoluzione e comunque i dati sui potenziali elettori sono soltanto una esercitazione numerica. Le sardine finora sono un fenomeno di piazza, non sono un partito, non hanno un leader e tantomeno un programma. Come si fa a dire che avrebbero questa o quella percentuale di voti? In base alle nostre rilevazioni possiamo dire che chi li voterebbe, così, a scatola chiusa, senza quelle condizioni che ho detto prima, sarebbe oggi il 4,4%“. […]

Angelo Scarano – www.ilgiornale.it

