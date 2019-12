Meluzzi: “La migrazione non produce alcun effetto positivo”

Alessandro Meluzzi, simpatizzante di Fratelli d’Italia, a Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4 è un fiume in piena su migranti e confini. “La migrazione non produce nessun effetto positivo”, dice Meluzzi, “quanti africani hanno diritto di entrare in Europa? Questo è il punto! Questa migrazione non ha stima della nostra civiltà. Loro non diventeranno Europa, ma noi diventeremo Africa!”.

Un ragionamento che non fa una piega. E ancora, sempre a Quarta Repubblica: “La moschea non è una chiesa, perchè lì si esercita la giustizia e il mercato, quindi chi le associa ad una chiesa non conosce l’Islam”. liberoquotidiano.it

