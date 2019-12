Ex magistrato padre della Saraceni, condannata per l’omicidio D’Antona, sta con le sardine

Anche Luigi Saraceni – padre di Federica, l’ esponente delle Nuove Brigate Rosse condannata, in via definitiva, a 21 anni e sei mesi di reclusione nel processo per l’ omicidio di Massimo D’Antona – si schiera con le Sardine. In un post su Facebook, l’ ex magistrato ha annunciato che potrebbe essere in piazza a Roma, dove il movimento si ritroverà – dalle 15 – in piazza di Porta San Giovanni. «Non so se il 14 ce la farò ad andare alla manifestazione delle sardine. Chiunque può deve andare, piazza San Giovanni deve tornare ad essere nostra».