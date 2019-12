Violenze sessuali di gruppo, sequestrata casa famiglia

Condividi

Violenze sessuali di gruppo in una casa famiglia della provincia di Vercelli: è quanto ha scoperto la squadra mobile della polizia in un’operazione coordinata dalla locale Procura. La polizia ha eseguito il sequestro della casa famiglia.

Ai cinque educatori è stato disposto il divieto di esercitare qualunque attività professionale a contatto con minori per le condotte omissive in relazione alle presunte violenze. ANSA

Alcuni ospiti della comunità avrebbero più volte e assieme stuprato una ragazza, anche lei presente in comunità. Per accertare le violenze è stato aperto un secondo fascicolo parallelo, oltre a quello che riguarda gli operatori. L’ipotesi degli investigatori è che non avrebbero agito per evitare le presunte violenze.

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul

Seguiteci sul Social VK https://vk.com/imolaoggi sul

Condividi l'articolo