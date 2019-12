Manovra, Ok 400mila euro per celebrare il partito comunista

Condividi

Via libera all’emendamento alla manovra che stanzia i fondi per festeggiare i 100 anni dalla nascita del Pci. Sulla proposta di modifica avanzata da Vasco Errani (Leu) e dai senatori del Partito democratico Francesco Verducci e Daniele Manca si erano sollevate polemiche nel centro-destra.

La proposta approvata è stata riformulata eliminando la quantificazione di 400mila euro in due anni della prima versione. Lo stanziamento verrà stabilito in seguito, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, da un Dpcm o dall’Autorità politica delegata. (askanews)

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul

Seguiteci sul Social VK https://vk.com/imolaoggi sul

Condividi l'articolo