Ex Ilva, parte manovra spegnimento dell’Altoforno 2 voluta dal Tribunale

Via alle manovre per spegnere l’altoforno 2 dell’Ilva di Taranto dopo che il giudice ha negato all’azienda la facoltà di avere più tempo – rispetto alla scadenza del 13 dicembre – per gli ulteriori lavori di messa in sicurezza dell’impianto. All’inizio della prossima settimana il custode giudiziario dell’area a caldo del siderurgico, Barbara Valenzano, in carica dal sequestro di luglio 2012, sarà nell’acciaieria per coordinare l’avanzamento del cronoprogramma di fermata e spegnimento.

Arcelor – scrive ilsole24ore.com – ha già tenuto le prime riunioni tecniche sulla questione. Per fermare e spegnere un altoforno, c’è un cronoprogramma specifico da seguire, fatto di azioni e procedure operative una concatenata all’altra. Per arrivare allo stop, occorre più di un mese da quando i tecnici mettono mano sull’impianto. Non in questo caso, però, poiché si riparte dal punto in cui il lavoro è stato interrotto. Si calcola che rimangano altri 20 giorni circa

