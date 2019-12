Mafia, deputata Occhionero non si presenta ai magistrati

L’onorevole Occhionero – che in carcere con l’assistente accusato per mafia ci andava – ha impegni parlamentari e quindi non si presenta di fronte ai magistrati. La Procura di Palermo voleva interrogare oggi la parlamentare di Italia Viva indagata per il suo rapporto con Alessandro Nicosia. Ma la donna ha dato buca agli inquirenti adducendo motivazioni legate al suo mandato.

La deputata renziana è iscritta nel registro degli indagati per falso. Secondo l’aggiunto Paolo Guido e i sostituti Francesca Dessì e Calogero Ferrara, Occhionero avrebbe fatto entrare Antonello Nicosia assieme a lei in carcere. Lo presentava come suo assistente parlamentare, prima che questa veste venisse ufficializzata con un contratto. Peraltro sospetto: la “prestazione” di Nicosia pare fosse retribuita per cinquanta euro al mese…