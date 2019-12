Comunisti con il c…degli altri

Per le iniziative “culturali” in occasione del centesimo anniversario della nascita del partito comunista italiano, è autorizzata la spesa di 200mila euro per ciascuno degli anni 2020-2021. Questo spreco di denaro pubblico è firmato dai senatori di maggioranza Daniele Manca, Francesco Verducci, Vasco Errani.

“Comunisti con il culo degli altri“, il commento del giornalista Marco Gregoretti, direttore di Nuova Cronaca.

