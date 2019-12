Gualtieri difende il Mes: “da Salvini e Borghi campagna terroristica”

Il professore di storia, improvvisato ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, difende la manovra e attacca la Lega. Intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai tre, non usa mezzi termini: “Quella sul Mes è una discussione che ci sarebbe stata comunque, a prescindere da questo dibattito sopra le righe, ma è avvenuta in un contesto in cui la Lega, Salvini e Borghi con cinismo hanno iniziato a fare una campagna terroristica per spaventare le persone”. E conclude, accennando all’autogol del leader leghista sulla Nutella: “Certo, se non ci si riesce a esprimersi con competenza e serietà sulla Nutella è evidente che la credibilità su ciò che si dice sul Mes sia piuttosto scarsa“.

Quanto alla legge finanziaria, il professore di storia non risparmia a Salvini un’altra sferzata: “Con questa manovra abbiamo saldato il conto del Papeete: ha fatto il miracolo e rilancia crescita ed equità”. Infine, sulla tenuta del governo, Gualtieri rassicura: “Non penso che ci sia una crisi e che si andrà a votare a gennaio”.

Il conto del Papeete?

Non sapevamo che Padoan fosse un assiduo frequentatore del Papeete!

