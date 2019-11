Gualtieri uguale Nosferatu!

L’esautoramento del Parlamento repubblicano ad opera di oscuri e violenti poteri finanziari ha raggiunto il punto di non ritorno! Gualtieri mi ricorda Nosferatu… Indubbiamente Herr Von Gualtieri è un Grande Ministro della Grande Germania! Conte e Di Maio in fondo sono dilettanti allo sbaraglio!

Il vero Viceré di Berlino è Von Gualtieri, che ride beato, mentre gli Italiani invece presto piangeranno lacrime amare! Ad ogni buon conto oggi ho deciso di investire tutti i miei risparmi in cambiali che non potrò mai esigere, me lo ha suggerito Gualtieri!

Francesco Squillante