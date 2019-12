Sardina: “Se fossi in campagna elettorale da 20 anni come Salvini prenderei l’80%”

Condividi

Il ruggito della sardina megalomane somiglia più al disprezzo verso il consenso ottenuto da Salvini: “Se io fossi in campagna elettorale come lui da vent’anni non avrei solo il 30% ma l’80%.

Il ruggito della sardina somiglia più a un rutto di disprezzo verso il consenso ottenuto da Salvini: “Se io fossi in campagna elettorale come lui da vent’anni non avrei solo il 30% ma l’80%. pic.twitter.com/AJr6wdVcGW — Umberto Molini 🇮🇹 (@molumbe) December 5, 2019

Condividi l'articolo