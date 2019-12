Konarè ai politici italiani: date dignità ai vostri anziani

Condividi

Una società che non accudisce i suoi anziani è una società fallita, è una maledizione collettiva.

Ricordate che tutto quello che avete oggi è il frutto del duro lavoro, di sacrifici che gli anziani hanno fatto..

Si sono sacrificati per darvi il cibo, mandarvi a scuola, darvi tutto quello che avete oggi.

Vi chiederete perché scrivo queste righe.

Lo scrivo perché con dispiacere ho notato che in molte casa per anziani di proprietà dei comuni, le condizioni igienico-sanitarie sono inesistenti, oltre altre al cibo scadente che gli anziani mangiano.

Per ora mi limito qui.. non avrò nessuna esitazione a fare nomi, se sarà necessario, ma credo che i carabinieri dovrebbero fare dei controlli a tappeto in queste strutture..loro sono la memoria ultima della vostra storia.

In Africa si dice che quando muore un un’anziano è una biblioteca che brucia..

Invece di cercare di salvare le banche tedesche e francesi date dignità ai vostri anziani.

I POLITICI DOVREBBERO VERGOGNARSI. SIETE DISGUSTOSI.

KONARÉ.

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul

Seguiteci sul Social VK https://vk.com/imolaoggi sul

Condividi l'articolo