Inondazioni in Somalia, dall’Italia 22 tonnellate di aiuti

Per far fronte all’emergenza umanitaria provocata dalle inondazioni negli Stati del HirShabelle, Jubaland e South-West State in Somalia, la Farnesina ha disposto un volo umanitario della Cooperazione Italiana, partito ieri sera dalla Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi in direzione dell’aeroporto di Mogadiscio, con un carico di 22 tonnellate di beni di primo soccorso ed accoglienza (tende, kit igienici, coperte, generatori elettrici) e kit medici contro il colera. La spedizione è destinata a sostenere le attività di assistenza alla popolazione colpita effettuate dal Programma Alimentare Mondiale (PAM).