Arezzo, violenza sulle donne: tunisino aggredisce poliziotta

Violenza sulle donne, tra le vittime ci sono anche quelle che lavorano nelle forze dell’ordine, in prima linea giorno e notte contro il rischio. Come la poliziotta aggredita da un tunisino il 25 novembre, giornata appunto contro la violenza sulle donne. L’episodio è avvenuto nella centralissima Piazza Guido Monaco ad Arezzo.

In forza alla Squadra Volante della Questura – scrive il Corriere di Arezzo – la poliziotta era intervenuta per un controllo sullo straniero, fermato nei pressi della gelateria, trovato in possesso di sostanza stupefacente. Il magrebino, con precedenti per droga, lesioni, minacce e porto di oggetti atti a offendere, da inizio anno era sottoposto ad una misura che gli impediva di essere fuori dall’abitazione tra le 20 e le 6 di ogni giorno.