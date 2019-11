Immigrati senza biglietto spaccano vetri del vagone a sassate

Sorpresi a viaggiare in treno senza biglietto vengono fatti scendere e per rappresaglia spaccano i vetri di un vagone a sassate. L’episodio si è verificato alle prime ore di stamani nella stazione di Alassio e i protagonisti sono due extracomunitari, uno dei quali bloccato dalle Forze dell’ordine.

Il treno oggetto della sassaiola è stato il Ventimiglia – Milano in transito nella città del Muretto alle 5,40. Solo per pura fortuna non si sono registrati feriti. Il Comitato dei pendolari del Ponente ha ribadito la necessità di avere agenti di Polizia ferroviaria a bordo dei treni.

