Milano: Sala spende 38mila euro per un murales immigrazionista

Il Comune di Milano ha investito ben 38mila euro in un murales pro-immigrati. La cosa ancora più assurda è che i soldi sono stati prelevati da un fondo per i giovani. Insomma, una scelta a dir poco discutibile in nome “della solita retorica buonista e multiculturalista”. A rendere noto il fatto è Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega, in seguito a un’interrogazione all’amministrazione di Beppe Sala. “Il murales di via Sammartini, presentato a inizio giugno in pompa magna dall’amministrazione comunale con la solita retorica buonista e multiculturalista, è costato ai milanesi la bellezza di 38mila euro come ho potuto apprendere dalla risposta del Comune alla mia interrogazione”.

Come si evince dai documenti, 16mila euro sono stati prelevati dai fondi della Direzione Area Giovani Università e Alta formazione, 8mila dai fondi della Direzione Politiche Sociali Area Emergenze sociali, diritti e inclusione. Gli altri 8mila sono stati prelevati dai fondi della Direzione Cultura Area Valorizzazione patrimonio artistico. Inoltre, sono stati spesi altri 6mila euro per l’ospitalità dei quattro artisti che hanno pernottato a spese dell’amministrazione in un ostello della città.