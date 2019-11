Rizzo (partito comunista): “Sardine arma di distrazione di massa mentre l’Europa ci stritola”

di Radio Radio TV

“Il #MES rischia di schiantare l’intero paese, ma tutti a dibattere sull’ittica” scrive il segretario del Partito Comunista Marco #Rizzo sui social. Un attacco duro al Meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto Fondo salva-Stati, e un chiaro riferimento al movimento delle #sardine che sta facendo tanto parlare di sé.

Stefano Molinari ha intervistato Marco Rizzo. Ecco cosa ha detto durante la diretta di ‘Lavori in corso’.

“Abbiamo visto che ormai dai social ai giornali si parla solo del gatto che mangia la sardina… Ma stiamo per essere attanagliati, l’#UnioneEuropea sta costruendo una cosa terribile che si chiama MES (Meccanismo europeo di stabilità) a cui l’Italia ha già contribuito con 14 miliardi di euro e che adesso vogliono riformare. Quello che vogliono fare contiene il veleno: chiedono dei paramatri che nessuno ha e se non li hai ti dicono che si occupano loro della tua #politica #economica… E per fare questo possono usare sia il tuo #debito che la tua #ricchezza che il tuo risparmio.

Mentre questo sta per accadere la #sinistra fa da scendiletto come sempre e la #destra fa finta di far casino, con la #Meloni che urla ma ha votato il #FiscalCompact. È più facile parlare delle sardine… ma ci troviamo in una condizione terribile”.