Francia: Corte internazionale per processare 10mila terroristi islamici

Condividi

Francia e Qatar stanno lavorando all’ipotesi di un tribunale internazionale per processare i foreign fighter invece di lasciarli ai rispetti Paesi. Lo scrive il New York Times citando fonti diplomatiche nel giorno del vertice della coalizione globale anti Isis a Washington. La proposta di Francia e Qatar è di istituire una corte internazionale per processare i circa 10 mila foreign fighter catturati, di cui circa 2.000 europei, che molti Paesi non vogliono per il timore che i loro sistemi giuridici non garantiscano la loro detenzione e un’adeguata condanna. U

na lotta contro il tempo, dato che la Turchia ha già avviato le prime operazioni di rimpatrio di foreign fighter. Resta inoltre il problema delle loro vedove e dei loro figli ancora detenuti, circa 70 mila.