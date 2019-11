Comizio di Zingaretti a Bologna: non servono comizi, approvare Ius soli

Condividi

Convention Dem a Bologna, Zingaretti: “Per cambiare l’Italia ci vuole serietà, non comizi”. Dal palco del centro congressi di Bologna forte il richiamo al suo Pd per un cambio di passo: “Già da oggi prepariamo una nuova agenda per il governo”.

“Ci battiamo perché al più presto si rivedano i decreti Salvini, dentro questo governo come scelta di campo. Ci batteremo con i gruppi parlamentari per far approvare lo ius culturae e ius soli, certo che lo faremo. Faremo una legge per parità salariale tra donne e uomini, ma per raggiungere l’obiettivo e non per mettere bandierine e avere un’intervista sui giornali. Ci vuole serietà non comizi”.