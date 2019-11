Proteste in Iran: incendiata Banca Centrale a Behbahan

Condividi

I manifestanti iraniani hanno dato fuoco alla sede della banca centrale iraniana nella città di Behbahan, provincia del Khuzestan, durante le manifestazioni contro la decisione del governo di razionare il prezzo della benzina.

Nella città di Sirjan, nell’Iran centrale, i manifestanti hanno cercato di incendiare un deposito di carburante durante proteste che la polizia ha definito “gravi”.

L’agenzia di stampa semi-ufficiale INSA ha riferito che un civile è stato ucciso e molti altri feriti.

Il governatore sostituto Mohammad Mahmudabadi ha detto che alcune persone hanno distrutto proprietà pubbliche e danneggiato le stazioni di rifornimento. Ha aggiunto che non è chiaro se la vittima sia stata colpita a morte dalle forze di sicurezza che “stavano cercando di riportare la calma in città”.

Il governo ha limitato il consumo di carburante a 60 litri per veicolo al mese, da un limite precedente di 250 litri. I prezzi sono aumentati del 50% a 15.000 rial (€ 0,12, $ 0,13). Ogni litro consumato oltre i 60 è soggetto a un costo di penalità di 60.000 rial.

La mossa ha lasciato i conducenti in attesa di ore in fila alle pompe di benzina. Molte persone hanno affermato di essere rimaste scioccate quando sono andate a rifornire i loro veicoli. La polizia è stata dispiegata vicino alle stazioni di servizio per mantenere l’ordine.

L’economia ha sofferto a causa delle sanzioni statunitensi in vigore dal 2018. L’inflazione è al 40% e l’economia dovrebbe contrarsi del 9% quest’anno.

#Breaking: Meanwhile in #Iran people are protesting against the government for raising their fuel prices in the country! Here you see a internal Iranian bank building being burned. pic.twitter.com/psyho3uzSF

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) November 16, 2019