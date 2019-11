Ladri sparano contro agenti a San Giorgio a Cremano

Condividi

NAPOLI, 16 NOV – Conflitto a fuoco tra ladri e polizia a San Giorgio a Cremano (Napoli): non si registrano feriti. E’ successo in via Manzoni, dove sono intervenute due pattuglie (una di poliziotti in abiti borghesi) per la segnalazione di un furto in corso in una abitazione.

Uno dei ladri, tre giovanissimi secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, dopo essersi calato dal balcone ha esploso un colpo di pistola ad altezza d’uomo all’indirizzo dei poliziotti senza colpirli. Questi a loro volta hanno risposto al fuoco sparando tre colpi in aria.