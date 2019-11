Emilia R. amministrata dal Pd, Bonaccini: “qui si vive meglio”

Stefano Bonaccini guarda al di là del proprio naso e si appella anche ai leghisti per la riconferma alla guida dell’Emilia-Romagna. L’attuale governatore si dice intenzionato a costruire “una coalizione di centrosinistra molto ampia, con il coinvolgimento diretto di tante personalità e forze civiche”. Eppure durante la presentazione dei sindaci che lo sosterranno, Bonaccini era solo. Forse la foto flop Zingaretti-Conte-Di Maio in Umbria è stata un monito visti i risultati dal quale il candidato si vuole ben tenere alla larga. Come dargli torto.

“L’Emilia Romagna – afferma in un’intervista al Giorno – è una regione molto importante e non può essere strumentalizzata per cose che nulla hanno a che fare col nostro territorio. I miei concittadini si stanno rendendo conto di questo bluff”. Più chiaro di così? E poi l’Opa alla Renzi maniera: “Chiederò un voto per il buongoverno dell’Emilia Romagna anche agli elettori della Lega: in tutti i sondaggi anche gli elettori di destra riconoscono che qui si vive meglio e le cose funzionano meglio che altrove, esprimendo peraltro un giudizio positivo sull’operato della Regione“.