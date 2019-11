Ragazza stuprata da straniero, notizia nascosta per 4 mesi

Condividi

Arezzo – Ragazza di 19 anni denuncia di essere stata stuprata, caccia ad un cinquantenne rumeno. Il fatto è ambientato ad Arezzo e la violenza sessuale sarebbe avvenuta in un casottino nella zona dell’Esselunga alla periferia della città. Vittima una ragazza con particolare fragilità psicologica. Dopo l’approccio, l’avrebbe costretta a subire il rapporto sessuale.

E’ successo a luglio – scrive il corriere di Arezzo – ma la notizia emerge solo adesso. Dal racconto della giovane, che sarebbe corroborato da riscontri e accertamenti medici, è scattata l’attività di indagine della polizia. La squadra mobile ha identificato l’uomo, per il quale nell’immediatezza non è però scattato alcun provvedimento restrittivo. Si è dileguato, non si trova più.

Non è stato per ora neanche eseguito l’incidente probatorio per acquisire come prova la versione della diciannovenne: quanto successo avrebbe ulteriormente peggiorato le sue condizioni tanto che, ha stabilito la visita di un esperto, l’audizione per ripercorrere ciò che avvenne quella notte sarebbe per lei un danno.