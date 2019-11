Nomade esce dal carcere, ruba un’auto, si schianta e dà di matto: in cella di nuovo

Condividi

Milano – È stato lontano dal carcere per qualche ora, non di più. Giusto il tempo di uscire, ubriacarsi, mettere in scena il suo folle spettacolo e tornare in cella. Un uomo di trenta anni, un italiano di origini nomadi residente nel campo rom di via Martirano, è stato arrestato lunedì mattina dalla polizia poco dopo essere stato scarcerato. Stando a quanto ricostruito dalla Questura, in mattinata il 30enne è stato rilasciato da San Vittore – dove aveva scontato una pena per reati contro il patrimonio – ed è tornato a casa sua.

A mezzogiorno, però, era già di nuovo nei guai. In via Muggiano, poco distante dal campo, l’uomo avrebbe infatti rubato una Toyota Rav 4 per poi andarsi a schiantare contro un marciapiede pochi metri dopo. A quel punto, sempre secondo la ricostruzione dei poliziotti, nel veicolo avrebbe trovato le chiavi di una Fiat Panda e – non riuscendo a “localizzare” la macchina – avrebbe sfondato con un sasso il vetro anteriore di una Dacia Daster.