Roma, straniero ubriaco scavalca la recinzione del Vittoriano

Dopo aver alzato il gomito ha deciso di scavalcare la recinzione perimetrale del “Vittoriano”, in piazza Venezia. Ma è stato bloccato dai carabinieri. Protagonista un 33enne originario della Libia. L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 1 gennaio.

Il personale della vigilanza, nel specifico, ha segnalato al 112 la presenza di un uomo che stava superando la recinzione del complesso monumentale. Così, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina.

Uomo fermato dai carabinieri

I militari non ci hanno messo molto a capire che il 33enne si trovava in evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche. L’uomo, a seguire, è stato trasportato con l’ambulanza al policlinico Umberto I per delle escoriazioni che si era procurato per superare “l’ostacolo”. Infine, è stato sanzionato per la violazione del regolamento di polizia urbana. Il patrimonio artistico non ha riportato alcun danno.

