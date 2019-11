Chef Rubio su Rai 2, testimonial contro il cyber-bullismo?

Chef Rubio testimonial anti-bullismo: la cosa suona strana. Sarebbe un po’ come se Giuliano Ferrara diventasse il simbolo delle diete. Ci sarebbe da ridere ma la notizia, riportata da Dagospia, fa piangere. Il defenestrato (da Discovery Channel) chef Rubio sarà ospite domani sera in seconda serata su Rai 2 come testimonial contro il cyberbullismo del programna #Ragazzincontro.

Chef Rubio testimonial contro il bullismo? Balza agli occhi persino a un bambino dell’asilo quanto il personaggio sia inadatto per il ruolo. Perfino Amnesty International, che lo aveva ingaggiato tempo fa come testimonial contro il bullismo dopo alcune segnalazioni su suoi tweet e post gli diede il benservito con un comunicato pubblico in cui prendeva le distanze da lui.