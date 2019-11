CasaPound: aspettiamo le scuse di chi credeva di danzare sul cadavere del leone

Condividi

Dopo sei anni di processo che ha visto 35 tra militanti e simpatizzanti di Casapound accusati di associazione sovversiva e banda armata, la Seconda Corte di Assise di Napoli decreta la loro assoluzione perché il fatto non sussiste e per non aver commesso i fatti”. Lo comunica in una nota Gianluca Iannone, presidente di CasaPound Italia.

“Dopo aver costruito un improbabile teorema per il quale un movimento politico che si candidava alle elezioni tentava di sovvertirle con la forza delle armi (mai prodotte in giudizio), il pubblico ministero aveva chiesto pene detentive che andavano da uno a otto anni – prosegue Iannone – Fortunatamente il teorema è stato smontato dalla pervicacia degli avvocati, impegnati per anni a sottolineare l’assenza assoluta di prove a sostegno, e da un collegio giudicante che ha saputo ricondurre i fatti a quelli che erano: un permanente clima di scontro causato dai sedicenti antagonisti, che negli anni che vanno dal 2011 al 2014 si sono resi colpevoli di decine di attacchi e attentati a Casapound”.