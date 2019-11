Roma: libreria “antifascista” incendiata, indagine su gang nordafricana

La pista politica dietro all’incendio della libreria antifascista di Centocelle? Non ci crede nessuno. A cominciare dagli inquirenti. I carabinieri del Casilino stanno infatti cercando un tunisino di 45 anni. L’immigrato senza fissa dimora avrebbe già dato alle fiamme un gazebo e i tavoli di un locale di Centocelle il 9 ottobre scorso. Una pinseria che sta esattamente di fronte alla libreria Pecora elettrica incendiata nella notte tra martedì e mercoledì.

Nel caso del rogo di un mese fa, nessuno diede risalto alla notizia. Un incendio doloso causato da un immigrato non è interessante per il mainstream. Anzi, potrete scommettere che la grande mobilitazione si eclisserà quando verrà confermato quanto teorizzato dagli inquirenti. Se ci fosse davvero la pista africana e non quella nera dietro gli incendi, calerà il silenzio sulla vicenda.