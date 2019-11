Spagna, exit poll: Vox raddoppia i seggi, terzo partito

Seggi chiusi per le elezioni del Parlamento in Spagna. Secondo i primi exit polls i socialisti sono in testa ma senza avere la maggioranza. Boom per il partito di ultradestra Vox che avrebbe ottenuto più del doppio dei 24 seggi che aveva avuto alle elezioni dello scorso aprile. Secondo il sondaggio a campione condotto dall’emittente Rtve Vox sarebbe la terza forza della politica spagnola dopo socialisti e popolari.

I socialisti spagnoli del Psoe si confermano primo partito conquistando fra i 114 e i 119 seggi al Congresso (rispetto ai 123 uscenti), stando al sondaggio a campione condotto dall’emittente Rtve, che fornisce le prime indicazioni sul voto. Secondo il Partido Popular, al quale il sondaggio attribuisce fra gli 85 e i 90 deputati, mentre l’ultradestra di Vox ne otterrebbe fra i 56 e i 59. Nessuno ha la maggioranza necessaria per governare. tgcom24.mediaset.it