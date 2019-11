Governo, Renzi: “Tornare al voto è un suicidio”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, lancia un messaggio agli ex compagni di partito del Pd: “Tornare al voto e’ una follia, un suicidio di massa”. In un’intervista a Repubblica, l’ex premier dice: “Italia viva pensa che si debba votare nel 2023, alla scadenza naturale, dopo aver eletto il nuovo presidente della Repubblica. Se qualcuno pensa di fare come in Umbria anticipando le elezioni, faccia pure: con questa scelta si perdono tutti i collegi uninominali e si causano sconfitte in Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Non so che nome dare a questa ipotesi politica: in psicologia si chiama masochismo”.