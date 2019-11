Repubblica e la colata di odio contro gli italiani: “Leghisti maiali?”

Condividi

di Filippo Facci – – Messaggio: Salvini è un maiale, oppure i leghisti sono dei maiali. Varianti: gli emiliani sono dei maiali, gli emiliani ragionano con la pancia (ma solo ultimamente) dopodiché le possibili associazioni sono finite: e sono Salvini, leghisti, pancia, maiali, Emilia. La vignetta troneggia al centro della pagina 8 di Repubblica di ieri (guardatela) e s’ intende che trattasi di satira, firmata Ellekappa. Non c’ è scritto «satira», anzi, la vignetta sostituisce una qualsiasi fotografia che non renda la pagina una colata di piombo: non c’ è scritto che è satira, mai, sarebbe didascalico, e la satira si fa, è normale, ci mancherebbe che ora ce la prendiamo con la satira.

Fossimo dei seriosi, diremmo che il problema non è che la satira è accasata nelle cose della politica (l’articolo di Repubblica parla di Salvini, ovviamente) ma che la politica ormai è accasata definitivamente nella satira, il problema quindi è che tanta «gente» (quella che ragiona con la pancia, secondo Repubblica) non coglie più le differenze anche perché il personale politico è una rassegna satirica; la «gente» evocata da Repubblica, cioè, non distingue tra una caricatura di Crozza e il personaggio caricaturato: ecco perché non cercano più la caricatura ma direttamente la somiglianza, la copia.