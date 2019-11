Ilva, Bellanova: ”Arcelor Mittal receda dai suoi propositi”

Nota del ministro Bellanova su Facebook. Chiedo ad Arcelor Mittal di recedere dai propositi annunciati, come chiedo al Presidente Conte e al Ministro Patuanelli un’azione immediata che troverà in me e in Italia Viva totale sostegno perché non accada l’irreparabile e si possa riaprire, esattamente come aveva già garantito il Ministro Patuanelli e come io stessa avevo sollecitato, un tavolo sgombro da minacce di qualsiasi natura.

Qualsiasi punto di equilibrio Conte e Patuanelli vogliano ristabilire con gli investitori, sottolineo che per me e per Italia Viva l’equilibrio non può prescindere dal rilancio di Ilva e dall’ambientalizzazione di Taranto, dall’attuazione del Piano ambientale e del Piano Industriale come nell’accordo sottoscritto nel settembre 2018 al Mise, dall’impedire che Taranto divenga il più grande cimitero industriale europeo.