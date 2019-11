Francia: vandalizzata e saccheggiata cattedrale d’Oloron-Sainte-Marie

Alcuni sconosciuti hanno sfondato il portone laterale della cattedrale d’Oloron-Sainte-Marie, sui Pirenei atlantici, usando l’auto come ariete. Come spiega Hervé Lucbereilh, sindaco del Comune poco distante da Lourdes a Franceinfo, sono stati visti almeno tre individui mascherati e un tronco d’albero fissato sull’auto. L’auto in questione, una Peugeot 106, è stata ritrovata abbandonata.

“Hanno rubato tutta l’argenteria che era in mostra”, ha detto il sindaco. Rubati anche gli oggetti d’arte del tesoro della cattedrale, scritta nel patrimonio mondiale Unesco, tra cui un calice e un ostensorio. Non sono state invece toccate le reliquie di San Grato di Aosta, né il presepe antico. Secondo la radio locale France Bleu Bearn, le sbarre dell’inferriata che proteggeva il tesoro della cattedrale sono state segate. – rainews.it