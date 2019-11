UE, commissario Sicurezza: migliaia di potenziali terroristi nelle nostre città

Condividi

Detenuti radicalizzati e foreign fighters dell’Isis, in Europa torna il rischio terrorismo. Sono stati mandati in carcere per aver commesso reati comuni, ma in prigione si sono radicalizzati e ora allo scadere della loro condanna torneranno in libertà ma potrebbero rappresentare un rischio. Secondo le stime di Bruxelles sarebbero migliaia i potenziali terroristi che potrebbero presto camminare indisturbati nelle nostre città, un problema che dovrà essere gestito per evitare problemi.

Migliaia di detenuti – È l’allarme lanciato dal commissario europeo alla Sicurezza, Julian King, durante una conferenza stampa a Bruxelles. “Nelle prigioni europee”, ha detto King, ci sono “circa 1.100 detenuti per reati di terrorismo. Circa il doppio, compreso detenuti per altri crimini, potrebbero essere stati radicalizzati in carcere”. Inoltre sono molti “coloro che sono stati perseguiti e rinchiusi in prigione per reati di terrorismo negli ultimi anni che hanno raggiunto la fine del loro” periodo di detenzione “e stanno per essere rilasciati.