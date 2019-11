Migranti, dalla UE altri 663 milioni alla Turchia

Migranti, dall’Ue altri 600 milioni alla Turchia. Ankara: “Ne fermeremo 400mila in un anno”. Nonostante l’attacco ai curdi nel Nord della Siria, che è stato condannato quasi unanimemente sullo scenario internazionale, l’Unione europea continua a portare avanti il suo patto sui migranti con la Turchia.

La Commissione europea sta mobilitando altri 663 milioni di euro in aiuti umanitari che finiranno alla gestione dei i rifugiati nei campi profughi in Turchia. “Il sostegno dell’Ue ha avuto un impatto reale sui rifugiati ospitati in Turchia. Grazie al sostegno dell’Ue oltre 1,6 milioni di rifugiati possono soddisfare le loro esigenze di base e oltre mezzo milione di bambini rifugiati va a scuola”, ha rivendicato il commissario agli Aiuti umanitari, Christos Stylianides. Il programma dovrebbe servire a sfamare e a fornire assistenza ai rifugiati, principalmente quelli scappati dalla guerra civile siriana, e dovrebbe garantire inoltre che oltre mezzo milione di bambini frequentino la scuola regolarmente nonché a fornire altri tipi di supporto, come l’accesso ai servizi sanitari e di protezione internazionale.