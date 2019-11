L’imam di Viganello coinvolto in attività di terrorismo?

C’è il possibile coinvolgimento in attività di terrorismo islamico all’origine del ‘no’ pronunciato dal Segreteria di Stato delle migrazione (Sem) in merito alla domanda di cittadinanza svizzera da parte dell’imam di Viganello. Secondo quanto riportato lo scorso 31 ottobre dal quotidiano italiano ‘Libero’ e nell’edizione odierna del Mattino, il 14 settembre 2018 la Sem avrebbe infatti risposto picche alla richiesta dell’imam in quanto “sono emersi indizi concreti che dimostrano un presumibile coinvolgimento nell’ambito del terrorismo islamico“.

La vicenda è riportata dal sito del Ticino laregione.ch Nello specifico – si legge sulle colonne del domenicale, entrato in possesso della decisione scritta della Sem – “risulta che alcuni membri della Lega dei musulmani in Ticino, così come alcuni visitatori della moschea di Viganello, si sarebbero radicalizzati divenendo componenti della Jihad“. Le Sem ritiene inoltre che l’imam di Viganello costituisca “una compromissione duratura della sicurezza del Paese, in particolare a fronte della sua funzione di guida spirituale”, e che “intrattenga relazioni, sia in Svizzera che all’estero, con persone in fase di radicalizzazione, già radicalizzate o che sono diventate combattenti della Jihad“.