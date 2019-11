Condividi

Firenze: furto di rame a Rovezzano, denunciati due nomadi. Ieri mattina il titolare di un’impresa di pulizie si era accorto che presso il magazzino della sua ditta, nel quartiere Rovezzano di Firenze, erano state rubate diverse centinaia di metri di cavi elettrici in rame e una motosega.

I carabinieri di Rovezzano, intervenuti su richiesta dello stesso, ha visionato i filmati di videosorveglianza dell’attività: i responsabili sono due soggetti noti. Si tratta di due rom, un uomo ed una donna, dimoranti nel vicino insediamento abusivo di via Dalla Chiesa.







In particolare l’uomo è soggetto ben noto poiché già arrestato dai carabinieri di Rovezzano per una rapina perpetrata a febbraio ad un ristorante giapponese della zona.

Rintracciata la coppia all’interno dell’accampamento, i militari hanno ritrovato all’interno di alcuni sacchi neri della spazzatura l’intera refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario. Per i due è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.

