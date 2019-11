Bisignani: tra Copasir, Di Maio e Zingaretti “Visconte dimezzato”

Condividi

Sono tempi duri per Giuseppe Conte al timone di una nave che sta per affondare. Cinque Stelle e Pd, se tutto va bene, sono più difficili e distanti della precedente alleanza tra grillini e leghisti. Questo il premier lo sa bene, tanto da pensare di abbandonare gli ingombranti giallo-rossi. “Giuseppi ha un diavolo per capello – scrive Luigi Bisignani sulle colonne del Tempo – e sta riflettendo se gli convenga andare avanti a governare o gettare la spugna, con la speranza di diventare una riserva della Repubblica. Ha capito, anche dai sondaggi in caduta libera, che nel governo giallo -rosso non è scattata l’alchimia con i ministri chiave”.

Inutile dire che tra Copasir, Di Maio e Zingaretti, le sue ore di sonno diminuiscono sempre di più. Se poi ci si mette pure la manovra economica è la fine. “L’Economia è diventata un vero e proprio dramma – prosegue Bisignani -. Conte si è esposto personalmente per la cancellazione delle commissioni sui pagamenti elettronici con le banche, che invece lo hanno costretto a sborsare fondi pubblici aumentando, anziché tagliare, i loro guadagni”.