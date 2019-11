Parrocchia organizza incontri di formazione su Corano e islam

Seravezza (Lucca) – Nella parrocchia di Seravezza, il parroco don Luca Volpi ha promosso due incontri di formazione («per giovani e adulti») nella sala in via Scalette 47, pubblicizzati nella bacheca del Duomo: l’11 novembre alle 21 l’argomento sarà «Il Corano» mentre il 18 novembre «L’Islam», con un caloroso appello alla partecipazione anche dei non cristiani cattolici: «tutti sono invitati, specialmente gli islamici».

Un’iniziativa – scrive il quotidiano La Nazione – che ha già spaccato la comunità, tra favorevoli a quelle sedute di impronta storica e contrari ad una divulgazione ben lontana dalla promozione evangelica.