Nave italiana preleva 200 migranti

Condividi

“Tra la notte scorsa e questa mattina, circa 200 persone in difficoltà sono state tratte in salvo e sono ora sull’imbarcazione battente bandiera italiana Asso Trenta in acque internazionali. Le autorità italiane sono state avvertite. Le persone scappavano dalla Libia e non possono farvi ritorno. Hanno bisogno di essere portate in Europa”.

Lo scrive su Twitter la Ong Alarm Phone, gestita in collaborazione con don Zerai, il prete amico della Boldrini arrestato per droga. In questo momento l’imbarcazione commerciale si trova al largo di Tripoli.

Between yesterday night & this morning, about 200 people in distress were rescued & are now on the Italian flagged supply vessel #Asso30 in international waters. Italian authorities are informed. The people escaped #Libya and cannot be returned. They must be brought to #Europe! pic.twitter.com/Dcj7R0ffMS

— Alarm Phone (@alarm_phone) November 2, 2019