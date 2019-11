Messina e a Ragusa, due suore straniere incinte

In due paesi siciliani, nel Messinese e nel Ragusano, non si parla d’altro in questi giorni. Due suore di origine africana, molto conosciute per il loro impegno, sono incinte.

A Militello Rosmarino, la religiosa era andata in ospedale perché accusava forti dolori addominali, i medici hanno fatto un’ecografia e hanno scoperto la gravidanza. Lei ha 34 anni, adesso si trova a Palermo, trasferita in un altro istituto. Ambienti ecclesiastici fanno sapere che la donna, dopo avere partorito, potrà scegliere di abbandonare l’Ordine e fare la mamma a tempo pieno.

L’altro caso a Ispica, riguarda una suora del Madagascar, che era madre superiore di un istituto che si occupava dell’assistenza agli anziani: è già tornata nel suo paese d’origine.