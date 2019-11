Ritrovato il bimbo italiano portato in Marocco dal padre

Condividi

E’ stato ritrovato il bambino italiano sottratto e portato in Marocco dal padre magrebino. Lo rende noto la Questura di Messina precisando che i fatti risalgono al giugno del 2013 quando l’uomo, un cittadino magrebino, accampando una scusa alla moglie, di Barcellona Pozzo di Gotto, riesce ad allontanarsi dalla città del Longano in compagnia del figlio di appena tre anni. Ma invece di andare, come promesso, a trovare i parenti in Italia, porta il bimbo in Marocco e fa perdere le sue tracce.

La donna chiede aiuto alla Polizia di Stato, presentando denuncia al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto i cui poliziotti, diretti dalla Procura della Repubblica dello stesso centro, avviano le ricerche attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP).