Milano, colpisce la ex sulla testa con un cacciavite: arrestato tunisino

MILANO, 12 APR – Ha colpito con un cacciavite in testa, vicino a un occhio, l’ex convivente che era al supermercato con un’amica ed è stato bloccato da una pattuglia della Polizia locale in corso Lodi, all’angolo con via Polesine, a Milano. La donna, italiana di 43 anni è stata portata in gravi condizioni all’ospedale Policlinico.

L’uomo, un tunisino di 54 anni, è stato bloccato, ammanettato e portato nell’Ufficio arresti della Polizia Locale. Gli agenti stanno ora sentendo testimoni e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’aggressione. (ANSA)