Bechis: “La mozione di Liliana Segre è una trappola politica”

Parla di “malafede” e di “ideologia politica” Franco Bechis in riferimento al linciaggio collettivo subìto dal centrodestra per essersi astenuto in aula al Senato sulla mozione di Liliana Segre per istituire una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. Il direttore nel suo editoriale su Il Tempo sostiene che “c’è il rischio” “di farsi prendere la mano e con la scusa dell’odio o del razzismo limitare severamente libertà di espressione più che consentite dalla nostra Costituzione“.

Un linciaggio “inaccettabile”, “scientifico”, “ben più grave di qualche scemata urlata anche in aula” come quando è stato insultato Emanuele Fiano perché ebreo. Questo è un “atto illiberale che getta ombre pesanti su chi ha controfirmato e dato sostegno alla mozione della Segre. Gli slogan anche buonisti che debbono andare bene per tutti esistono nelle dittature, non nelle democrazie liberali, ed è dittatura imporre con tanta violenza il pensiero unico a chicchessia, poi linciandolo perché non vi aderisce“.