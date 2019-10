Ong, Open Arms preleva 43 migranti

La nave Open Arms ha prelevato 43 clandestini. Come al solito, ha raccontato che la barca era in difficoltà e che a bordo ci sarebbero donne e bambini.

“Questa notte abbiamo localizzato un’imbarcazione in legno in precarie condizioni con 43 persone a bordo alla deriva in acque internazionali. 13 minori, 2 donne, una delle quali in stato di gravidanza. Attendiamo ora istruzioni da parte delle autorità maltesi”. Così Open Arms su Twitter.

Emergency rincara la dose aumentando la drammaticità: ”Viaggiavano su una barca di legno che andava a pezzi, tutti stretti uno all’altro, il motore in avaria” dice Bader, mediatore culturale.

Poi scendono e vediamo questi culturisti, che non fuggono certamente dalla fame, né dalla guerra.