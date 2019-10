Troppe fake news, Trump vuole disdire abbonamenti a ‘New York Times’ e ‘Washington Post’

Condividi

La Casa Bianca sta sollecitando tutte le agenzie federali a cancellare i loro abbonamenti al New York Times e al Washington Post, due giornali fortemente critici verso il presidente, che li ha pesantemente e ripetutamente attaccati definendoli ‘Fake News media’. Lo riporta la stampa Usa.

“Non rinnovare gli abbonamenti da parte di tutte le agenzie federali sarà un risparmio significativo per i contribuenti, centinaia di migliaia di dollari”, ha dichiarato in una nota la portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham. Trump aveva preannunciato la mossa lunedì scorso in una intervista a ‘Fox News’. laregione.ch