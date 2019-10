‘Ammasso di coatti emarginati’, su La Repubblica insulti alla Meloni. Parte la querela

“Oggi Repubblica mi regala un paginone di insulti. Quel che più dispiace è rigurgito di bile del giornalista contro periferie e popolo di destra, definito ammasso di coatti emarginati. Continuassero con loro rabbia incontinente mentre noi lavoriamo per riscattare la nostra Patria!”. Lo scrive Giorgia Meloni su Twitter.



“A seguito della pubblicazione dell’articolo ‘Meloni la peronista dell’altra destra più amata di Salvini’ ho dato mandato ai miei legali di sporgere querela per diffamazione nei confronti del giornalista Francesco Merlo e del direttore del quotidiano Repubblica, Carlo Verdelli. Di rado, nella mia vita, ho letto un articolo così violento, così lesivo della dignità di qualcuno, così palesemente volto a istigare odio verso quella persona e considero gravissimo che molte delle affermazioni a me attribuite per giustificare il disprezzo del giornalista siano totalmente inventate o volutamente manipolate. Il che, chiaramente, va ben oltre il diritto di critica e configura la piena diffamazione. Di questo Merlo e il direttore di Repubblica risponderanno in tribunale“. Lo dichiara il presidente nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

“Sono schifati dal popolo, ma io sono fiera che un quotidiano mi dedichi una pagina, per dire che sono la regina di coattopoli, degli emarginati delle periferie”, ha poi aggiunto Meloni in piazza a Città di Castello.

