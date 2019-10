Nigeria: prigionieri in una scuola islamica, liberati altri 150 ragazzi

Questa è stata la quarta operazione di questo tipo in un mese e porta il totale di persone liberate dalle scuole religiose nel nord della Nigeria a oltre 1.000. Il raid servirà ad esercitare maggiori pressioni sul presidente Muhammadu Buhari affinché agisca sulle scuole islamiche non regolari chiamate Almajiris che, secondo gli esperti, insegnano a milioni di bambini in tutto il nord musulmano del paese.

Il governatore dello stato di Kaduna, Nasir El Rufai, ha ordinato il raid contro la scuola islamica di Rigasa, hanno detto i funzionari. A differenza delle altre scuole, almeno 22 dei 147 prigionieri rilasciati erano donne, ha detto a Reuters Hafsat Baba, commissario di Kaduna per i servizi umani. Non si conoscono le condizioni delle persone liberate.