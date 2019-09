Nigeria, raid in una ‘scuola islamica’: bambini incatenati, torturati e violentati

Durante un raid in una scuola, la polizia nigeriana ha salvato oltre 300 persone – in gran parte bambini – detenute in “condizioni disumanizzanti”. Lo ha confermato alla CNN il portavoce della polizia della città di Kaduna, Yakubu Sabo.

Il proprietario ha detto alla polizia che gestiva una scuola islamica per riformare gli studenti, tuttavia, la polizia ha affermato che non ci sono prove che la scuola fosse effettivamente utilizzata come struttura religiosa.

Uomini e ragazzi, alcuni di appena 13 anni, sono stati liberati dopo che la polizia ha appreso che i bambini venivano tenuti in catene in una scuola nella città settentrionale di Kaduna, ha detto Sabo. Kaduna si trova 150 chilometri (circa 93 miglia) a nord della capitale della Nigeria, Abuja.